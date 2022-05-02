“Зелена економіка”: ОП представив план економічного відновлення України

План включає відмову від сировинної економіки та кліматичну модернізацію.

Офіс президента представив Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради розроблений спільно з Кабміном план економічного відновлення України. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

План побудований на дев'яти ключових принципах та передбачає повний доступ до ринків ЄС та країн G7. За словами Єрмака, Велика Британія та країни Євросоюзу вже оголосили про скасовування імпортних мит на українські товари.

"Чекаємо на аналогічні дії з боку урядів США, Японії, Канади", – голова ОП.

План економічного відновлення України передбачає:

- набуття статусу кандидата, а потім повноправне членство в ЄС;

- побудову економіки на засадах дерегуляції та лібералізації. За більшістю ліцензій та дозволів вже ухвалено декларативний принцип для бізнесу;

- створення логістичних маршрутів у західному напрямку. Уряд працює над розширенням їхньої пропускної спроможності. Вже є перші результати – між Україною та Польщею підписано відповідний меморандум;

- перехід від експорту сировини до перероблювання у галузях, що дають найбільший експортний виторг. У сільському господарстві та металургії завдяки перероблюванню можна буде досягти її значного зростання.

- розвиток вітчизняного ВПК. Йдеться не лише про закупівлю зброї, а й про виробництво, зокрема коштом трансферу військових технологій.

- самодостатність в енергетиці досягатиметься збільшенням видобутку власного газу та розвитком атомної енергетики. За 3-5 років цілком реально здобути енергетичну самостійність.

- кліматична модернізація. Створення нових об'єктів у різних галузях промисловості має враховувати принципи "зеленої економіки".

- локалізація щонайменше 60%. В оновленні України будуть залучені українські компанії та виробники. Це дасть поштовх економіці, створить нові робочі місця, пожвавить підприємницьку активність.