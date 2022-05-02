​Лавров заявив, що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї", аби довести необхідність "денацифікації" України

Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї". Так він намагався довести необхідність "денацифікації" України, повідомляє LIGA.net.

Лавров дав інтерв'ю італійській телекомпанії Mediasat 1 травня, в якому намагався виправдати військову агресію РФ щодо України.

"Він (Зеленський. - Ред.) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він – єврей. Можу помилитися, але в Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. У сім'ї не без виродка, як у нас кажуть", - сказав російський міністр.

На ці закиди відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.

У своєму Twitter він написав, що "висловлювання міністра закордонних справ Лаврова – це обурлива і непоправна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Звинувачувати євреїв у антисемітизмі - це найгірша форма расизму щодо євреїв".

"Необґрунтованою, небезпечною маячнею, яка заслуговує на засудження" назвав слова Лаврова голова правління меморіального комплексу Голокосту "Яд Вашем" Дані Даян.

А Антидифамаційна ліга закликала росіян "негайно припинити зловживання нацизмом, Гітлером і Голокостом".

Відреагували на репліку міністра країни-агресора і в Офісі Президента України.

Як зазначив керівник ОПУ Андрій Єрмак, "це печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими".

"Вони більше не ховаються і відкрито це демонструють світу. Спочатку вони вдарили ракетами по території, де знаходиться меморіальний комплекс "Бабин Яр". Тепер голова мзс рф сергій лавров порівнює Володимира Зеленського з гітлером, який вбив 6 мільйонів євреїв. Так росія намагається пояснити свою нісенітницю про "денацифікацію", фактично ставлячи під сумнів існування вже не тільки української нації, але й Голокосту", - підкреслив Єрмак.

Він наголосив, що "така неприхована агресія росіян і неповага до історичної пам'яті цілих народів не має залишатися без відповіді" і висловив солідарність із єврейським народом.

А глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав висловлювання Лаврова "огидними" та "образливими для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу".

"У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів", - підкреслив Кулеба.

Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 2, 2022

Як відзначив речник МЗСУ Олег Ніколенко, Україна закликала уряди всіх держав світу "надати рішучу відповідь РФ: іще більше її ізолювати, накласти ембарго на російську нафту і газ, які позбавлять російську воєнну машину фінансових ресурсів, збільшити військову, фінансову та гуманітарну допомогу для України, чий народ зараз героїчно протистоїть російському злу".

Нагадаємо, на початку березня внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі загинули 5 осіб, ще 5 постраждали. Також зазнав руйнувань меморіальний комплекс "Бабин Яр".