Я страждаю і плачу, думаючи про страждання українського народу, – Папа Римський

Понтифік закликав створити «безпечні гуманітарні коридори» для тих, хто знайшов прихисток на «Азовсталі».

Папа Франциск у неділю назвав вторгнення Росії в Україну «жахливим регресом людства», заявивши, що страждання українського народу змушують його «плакати».

Про це повідомляє CNN.

«Я страждаю і плачу, думаючи про страждання українського народу, а особливо найслабших, старих і дітей. Є навіть жахливі повідомлення про те, що дітей виганяють і депортують, – сказав Папа після читання молитви Regina Coeli, яка віддає шану Діві Марії.

За словами Понтифіка, його думки «звернуті до українського місто Маріуполь, «міста Марії», яке зазнав «варварських бомбардувань і руйнувань».

Папа закликав створити «безпечні гуманітарні коридори» для тих, хто знайшов прихисток на «Азовсталі», запитавши, «чи робиться все можливе, щоб змусити зброю замовчати».

Нагадаємо, сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь.

Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, прямують на підконтрольну Україні територію. Завтра їх зустрічатимуть у Запоріжжі. Евакуацію продовжать завтра, 2 травня.