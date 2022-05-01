Америка буде підтримувати Україну доти, поки перемога не буде здобута, – Ненсі Пелосі

США надаватимуть широку економічну, військову та гуманітарну підтримку Україні і будуть стояти зі своїм союзником, доки Росія не буде переможена.

Про це заявила спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі за підсумками візиту до Києва, повідомляє The New York Times.

«Америка буде підтримувати Україну доти, поки перемога не буде здобута», – сказала Ненсі Пелосі, додавши, що США не стримають погрози з боку Кремля.

Вона також зазначила, що була зворушена зустріччю з президентом України військового часу, назвавши його «блискучим», а їхню тригодинну зустріч як «чудовий майстер-клас з лідерства».

Голова комітету із закордонних справ Палати представників Грегорі Мікс у свою чергу заявив, що США працюватимуть з союзниками над удосконаленням і розширенням санкцій, щоб посилити тиск на Москву.

«Нічого не зменшиться, – сказав він, – усе буде збільшуватися. І якщо Москва наважиться застосувати хімічну або ядерну зброю, нас вже нічого не зупинить».

Голова Комітету з розвідки Адам Шифф зазначив, що він «захоплений тим, чого змогли досягти українці», відбиваючи спроби Росії захопити Київ і позбавивши краще оснащені російські війська перемоги.

«Ми пишаємося тим, що пліч-о-пліч з Україною, і будемо, доки не буде здобута перемога», – зазначив він.

Конгресмен Джейсон Кроу, колишній армійський рейнджер, сказав, що поїхав в Україну заради трьох запитань – «зброя, зброя і зброя».

«Ми маємо переконатися, що українці мають те, що необхідно для перемоги, – сказав він. – Також візит мав на меті надіслати чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати не зацікавлені в тупиковій ситуації або поверненні до статус-кво».

Візит делегації Палати представників відбувся лише через тиждень після того, як Україну відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

28 квітня президент США Джо Байден попросив у Конгресу 33 мільярди доларів додаткової невідкладної допомоги Україні.