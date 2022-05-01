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“Роскосмос” заявив про припинення роботу Росії на Міжнародній космічній станції

Дату тримають у таємниці.

“Роскосмос” заявив про припинення роботу Росії на Міжнародній космічній станції
Фото: twitter.com/NASA

“Роскосмос” ухвалив дату закінчення роботи Росії на Міжнародній космічній станції. Про це пише Економічна правда з посиланням на російське ЗМІ.

Свої пропозиції “Роскосмос” надіслав російському уряду та президенту, рішення вже ухвалене.

“Ми не зобов’язані про нього говорити публічно”, – заявив гендиректор держкорпорації Дмитро Рогозін.

Він додав, що Росія попередить партнерів на МКС за рік до закінчення роботи, як це передбачено міжнародними зобов'язаннями.

Раніше корпорація повідомила про намір зупинити співпрацю з космічними агентствами США та ЄС через введені санкції, зокрема припинити співробітництво на МКС.

“Зауважимо, що в середині березня ЄКА в контексті санкцій проти РФ повідомляло, що програма Міжнародної космічної станції продовжує працювати номінально: “Основна мета – продовження безпечної роботи МКС, включаючи збереження безпеки екіпажу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейське космічне агентство оголосило про призупинення співпраці з російською держкорпорацією "Роскосмос" у спільному російсько-європейському проєкті "ЕкзоМарс" (ExoMars) з дослідження Марса. 

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