Сьогодні у Курській області Росії обвалився залізничний міст, який використовували для пересування товарних вагонів.

Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт, передає УНН.

"Сьогодні приблизно об 11 годині 20 хвилин на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Наразі на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НС. Залізничну гілку використовували для пересування товарних вагонів. Постраждалих немає", - ідеться у повідмоленні.

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