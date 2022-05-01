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У Курській області Росії обвалився залізничний міст

У Курській області Росії обвалився залізничний міст
Курськ (архівнне фото)
Фото: twitter.com/Vadimus1986

Сьогодні у Курській області Росії обвалився залізничний міст, який використовували для пересування товарних вагонів.

Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт, передає УНН.

"Сьогодні приблизно об 11 годині 20 хвилин на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Наразі на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НС. Залізничну гілку використовували для пересування товарних вагонів. Постраждалих немає", - ідеться у повідмоленні.

Нагадаємо, 30 квітня на Сахаліні сталася пожежа на тепловій електростанції ГРЕС-2.

За останні 10 днів у Бєлгородській області РФ спалахнув склад боєприпасів, у російському місті Брянськ спалахнула пожежа на нафтобазі, у російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів", у Кінешмі горів один із найбільших у РФ хімічних заводів.

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