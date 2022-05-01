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Лідер опозиції Німеччини приїде до Києва, – Bild

На візит очікують завтра, 2 травня. 

Лідер опозиції Німеччини приїде до Києва, – Bild
Фрідріх Мерц
Фото: кп

Лідер опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц у понеділок вирушить до Києва. Він стане одним із перших німецьких політиків, які відвідали Україну в часи повномасштабного вторгнення Росії, пише Bild.

"Тим часом все гучніше лунає вимога про те, щоб канцлер Олаф Шольц також приїхав до Києва. У кращому випадку – зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Проте поки що планів стосовно цього нема", – зазначили журналісти. 

Християнсько-демократичний союз, або ХДС, – це партія, яку представляла багаторічна канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Після зміни влади Мерц очолив партію в січні 2022 року. У січні, ще до повномасштабного наступу Росії, Мерц закликав уряд Німеччини не блокувати постачання озброєння українцям. 

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