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Пентагон показав, як бронетранспортери M113 завантажують для відправки в Україну

Ці транспортні засоби можуть переміщати солдатів і обладнання, забезпечуючи захист від стрілецької зброї.

Пентагон показав, як бронетранспортери M113 завантажують для відправки в Україну
Фото: Флот 2017

Сполучені Штати вже завантажують гусеничні бронетранспортери M113 для відправки в Україну, аби допомогти у протистоянні російській агресії.

Відео оприлюднило Міноборони США.

"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, які прямують до України, на причепи вантажівок", – йдеться в повідомленні американського міністерства у твіттері.

Про те, що Нацгвардія США відправить в Україну бронетранспортери M113, стало відомо 24 квітня.

M113 – основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. Екіпаж M113 складається з двох людей: механіка-водія і командира, крім них бронетранспортер може штатно перевозити одинадцять десантників.

Озброєння M113 в варіанті бронетранспортера складається з одного 12,7-мм кулемета M2HB. Кулемет розміщується на командирській башті, що дозволяє йому робити круговий обстріл. Боєкомплект кулемета складається з 2000 набоїв стрічками по 100 штук.

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