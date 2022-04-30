Німеччина не платитиме за російський газ у рублях, - міністр фінансів

"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дамо себе шантажувати!"

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що Німеччина не платитиме за російський газ у рублях.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дамо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Очевидно, що ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії", - зазначив він.

An #Putin gerichtet, sage ich ganz deutlich: Wir lassen uns nicht erpressen! Auch künftig werden wir russisches Gas nicht in #Rubel bezahlen. Klar ist: Wir unternehmen alles, um schnellstmöglich unabhängig von Russland zu werden. Mehr dazu in meinem Interview mit @FunkeBerlin. CL https://t.co/7jo5RQgoIo — Christian Lindner (@c_lindner) April 30, 2022

В інтерв'ю Funke Лінднер зазначив, що Німеччина не перейде на оплату в рублях навіть за "екстренного" розвитку ситуації.

Нагадаємо, 31 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про розрахунки рублями за постачання газу "недружнім країнам". Нові правила набувають чинності з 1 квітня. Уповноваженим банком призначено Газпромбанк.

Міністри G7 домовились не платити Росії за газ у рублях.

Докладніше про те, навіщо РФ вимагає, щоб їй платили за газ рублями і до чого це призведе, чиатйте в матеріалі LB.ua "Дерев’яним по санкціях".