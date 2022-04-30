Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
ГоловнаСвіт

Німеччина не платитиме за російський газ у рублях, - міністр фінансів

"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дамо себе шантажувати!"

Німеччина не платитиме за російський газ у рублях, - міністр фінансів
Фото: Газпром

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що Німеччина не платитиме за російський газ у рублях.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дамо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Очевидно, що ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії", - зазначив він.

В інтерв'ю Funke Лінднер зазначив, що Німеччина не перейде на оплату в рублях навіть за "екстренного" розвитку ситуації.

Нагадаємо, 31 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про розрахунки рублями за постачання газу "недружнім країнам". Нові правила набувають чинності з 1 квітня. Уповноваженим банком призначено Газпромбанк.

Міністри G7 домовились не платити Росії за газ у рублях.

Докладніше про те, навіщо РФ вимагає, щоб їй платили за газ рублями і до чого це призведе, чиатйте в матеріалі LB.ua "Дерев’яним по санкціях".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також