Чехія – єдиний кандидат на заміну РФ в Раді ООН з прав людини

10 травня Генасамблея ООН проведе голосування щодо країни, яка замінить РФ у Раді з прав людини. Про це повідомляє Associated Press.

Оскільки місця в Раді розділені між регіональними групами, на заміну Росії має прийти східноєвропейська країна.

Речниця Генасамблеї Пауліна Кубяк повідомила, що Чехія є єдиним кандидатом на це місце.

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини – це міжнародний правозахисний орган у системі ООН. Утворена у 2006-му на базі Комісії з прав людини, що діяла з 1946 року.

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй 7 квітня тимчасово зупинила участь Російської Федерації у Раді з прав людини. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини в місті Буча на Київщині.

16 березня Росія була виключена з Ради Європи. Вихід із цієї організації денонсує Європейську конвенцію з прав людини.

23 квітня стало відомо, що Чехія подала заявку на заміну Росії у цьому органі.