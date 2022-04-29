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Ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор поширює наративи Кремля про ядерну зброю, – РНБО

"Експерт" розповідає про “неминучу поразку Києва”.

Ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор поширює наративи Кремля про ядерну зброю, – РНБО
Фото: відкриті джерела

Росія вдається до інформаційного тероризму та ядерного шантажу, використовуючи колишнього радника міністра оборони США Дугласа Макгрегора. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

“Цей орієнтований на західну аудиторію “експерт” поширює наративи про “неминучу поразку Києва”, “непереможну армію рф” та залякує світ тим, що “путін може застосувати ядерну зброю”. 

22 квітня в ефірі американського Fox News Макгрегор прогнозував, що подальше постачання зброї до України начебто призведе до ескалації з боку Росії. За його словами, Україна має віддати РФ Крим та Донбас, щоб Путіну не довелось “завдати ядерного удару”. 

25 квітня в інтерв’ю іспанському виданню El Mundo “експерт” наголосив, що начебто постачання Україні зброї – марна трата ресурсів, оскільки, з неозвучених “експертом” причин, “Київ приречений”. 

“Цей же екс-міністр оборони США прогнозував, що росія “знищить Україну до середини березня 2022 року”, – зазначили у ЦПД.

Нагадаємо, Росія використовує слідчий комітет для легалізації діяльності своїх пропагандистів.

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