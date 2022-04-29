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У Дніпропетровській області чоловік загинув від детонації касетного боєприпасу

Використання мін такого типу заборонено. 

У Дніпропетровській області чоловік загинув від детонації касетного боєприпасу
Ілюстрація касетного боєприпасу
Фото: Міністерство оборони в Telegram

У Дніпропетровській області мирний мешканець загинув від детонації касетного боєприпасу, використання яких заборонене міжнародним законодавством.

Трагедія трапилася в селі Мала Костромка 28 квітня, повідомили на сторінці Офісу генерального прокурора в Facebook.

"За даними слідства, 28 квітня 2022 року мешканець села Мала Костромка Криворізького району Дніпропетровської області, рухаючись на власному транспортному засобі, підібрав нерозірваний касетний боєприпас, внаслідок чого стався вибух. Чоловік отримав численні осколкові поранення та помер на місці. Окупанти продовжують обстрілювали околиці обласного центру забороненими боєприпасами", – зазначили в прокуратурі.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством – ч. 2 ст. 438 КК України. 

Нагадаємо, що касетні боєприпаси окупанти використовують в багатьох областях України. Їх було знайдено і на Київщині, і в Донецькій та Луганській областях, і в Миколаєві. 

Касетні боєприпаси містять міни вповільненої дії, які розлітаються на значну відстань і можуть довго лежати на поверхні, а тоді здетонувати. Саме від них гине найбільша кількість людей після завершення бойових дії. Прикметна риса касетних боєприпасів – "парашут". 

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