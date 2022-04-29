За час повномасштабної війни "Азов" знищив у Маріуполі щонайменше 1157 окупантів та 49 танків

Воїни "Азову" опублікували хроніку війни за Маріуполь та свої досягнення у боротьбі з російськими окупантами. З початку повномасштабного наступу ворога полком "Азов" було вбито: за підтвердженими даними – 1157 живої сили противника (також ще 840 – за непідтвердженими даними).

Санітарні втрати – 520 підтверджено (також 3150 – за непідтвердженими даними), повідомили в "Азов – Маріуполь" у Telegram.

Втрати техніки противника:

танки – 49 знищено та 29 пошкоджено

БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено

БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено

БМД – 5 знищено

катер "Раптор" – 1 знищено

СУ-25 – 1 пошкоджено

ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено

"Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено

"Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено

вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено.

Окрім цього, було знищена та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

"Ворог планував взяти Маріуполь за три дні. Полк «Азов» прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угрупування якого перевищувало 14000 військовослужбовців. Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію – захисники стали між ворогом і всією Україною", – зазначили в "Азові".

Нагадаємо, героїчна оборона Маріуполя триває вже понад два місяці – стільки, скільки й війна. Сьогодні захист здійснюється силами морпіхів, “Азову”, Нацгвардії і ТрО. Усі вони, а також сотні жінок, дітей, поранених сконцентровані в підвалах заводу Азовсталь. Докладно про це читайте в розмові з командиром 36 окремої бригади морської піхоти, яка боронить місто, Сергієм Волиною "Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло".