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За час повномасштабної війни "Азов" знищив у Маріуполі щонайменше 1157 окупантів та 49 танків

Воїни поранили принаймні 520 ворогів і знищили катер "Раптор". 

За час повномасштабної війни "Азов" знищив у Маріуполі щонайменше 1157 окупантів та 49 танків
Фото: АЗОВ

Воїни "Азову" опублікували хроніку війни за Маріуполь та свої досягнення у боротьбі з російськими окупантами. З початку повномасштабного наступу ворога полком "Азов" було вбито: за підтвердженими даними – 1157 живої сили противника (також ще 840 – за непідтвердженими даними).

Санітарні втрати – 520 підтверджено (також 3150 – за непідтвердженими даними), повідомили в "Азов – Маріуполь" у Telegram.

Втрати техніки противника:

  • танки – 49 знищено та 29 пошкоджено
  • БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено
  • БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено
  • БМД – 5 знищено
  • катер "Раптор" – 1 знищено
  •  СУ-25 – 1 пошкоджено
  • ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено
  • "Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено
  • "Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено
  • вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено.

Окрім цього, було знищена та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога. 

"Ворог планував взяти Маріуполь за три дні. Полк «Азов» прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угрупування якого перевищувало 14000 військовослужбовців. Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію – захисники стали між ворогом і всією Україною", – зазначили в "Азові". 

Нагадаємо, героїчна оборона Маріуполя триває вже понад два місяці – стільки, скільки й війна. Сьогодні захист здійснюється силами морпіхів, “Азову”, Нацгвардії і ТрО. Усі вони, а також сотні жінок, дітей, поранених сконцентровані в підвалах заводу Азовсталь. Докладно про це читайте в розмові з командиром 36 окремої бригади морської піхоти, яка боронить місто, Сергієм Волиною "Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло". 

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