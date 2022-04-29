Успіхи Росії на Донбасі обмежені через сильний опір України, - британська розвідка

Успіхи російської окупаційної армії на Донбасі є обмеженими через сильний опір України, а ті, які вдалося досягнути, спричинили значні втрати.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані британської розвідки.

Міноборони Великобританії зазначило, що битва за Донбас "залишається головним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети – забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Shgw19Ejz0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 29, 2022

"У цих областях бої були особливо важкими в районі Лисичанська і Сєвєродонецька, зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов’янська. Через сильний опір України російські територіальні завоювання були обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ", – підкреслили в британському відомстві.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, станом на 29 квітня РФ втратила в Україні вже майже 23 тисячі солдатів.