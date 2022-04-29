Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич

Унаслідок вчорашнього обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич.

Про це у соцмережі написав її колега Олександр Демченко.

“Це маленька машинка Віри Гирич – моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку”, – зазначив чоловік.

Фото: facebook.com/sashdemch

“Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повторюватись щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає”, – додав Олександр.

Інституту масової інформації цю інформацію підтвердила головна редакторка української служби "Радіо Свобода" Інна Кузнєцова. Під час обстрілу ракета потрапила у її квартиру.

Нагадаємо, учора в Київ влучили ракети вперше за тривалий час. Удар припав на Шевченківський район. 10 людей постраждало, чотири людини було госпіталізовано.

Крім того, декілька ракет влучили в обʼєкт інфраструктури Фастова, що на Київщині.

Командувач Київської військової адміністрації, генерал-майор Микола Жирнов заявив, що наразі безпосередньої загрози захоплення столиці немає, але через ракетні удари з поверненням киянам краще зачекати.