Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ

Російський солдат, який приїхав “асвабаждать”, досі не може оговтатись від шоку.

Ворожі ангари з “грузом 200” забиті “битком”.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

Російський солдат, який приїхав “асвабаждать”, досі не може оговтатись від шоку і ділиться зі своїм другом враженнями від війни.

“Честно сказать, россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто”, – із жахом розповідає загарбник.

Він не бачить високої мети у своїх діях: “Здесь беспредел идёт! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем”.

Окупант розповідає про втрати у роті: з 67 військових залишилось лише 10. А дагестанці й чеченці взагалі тікають зі словами, що “це не їхня війна”.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росармія втратила в Україні вже 22 800 солдатів та 970 танків.