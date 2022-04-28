Минулої доби найбільші втрати ворога спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.
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Російська армія втратила в Україні вже 22 800 солдатів та 970 танків
За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати російських окупаційних військ з 24 по 28 квітня склали близько 22 800 солдатів.
Про це повідомляє пресцентр Генштбу ЗСУ.
Ворог втратив: 970 танків (+31), 2389 бойових броньованих машин (+47); 431 артилерійську систему (+10); 151 РСЗВ (+2); 72 засоби ППО (+1).
У російських військ поменшало на 187 літаків (+2) та 155 гелікоптерів та 215 безпілотників (+8).
Також окупанти втратили: 1688 одиниць автомобільної техніки (+22); вісім кораблів, 76 цистерн з ПММ; 31 одиницю спецтехніки та чотири пускові установки ОТРК/ТРК.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються.