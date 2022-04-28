Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Росіяни перекинули до Ізюма дві батальйонні тактичні групи і розгорнули біля кордону два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”
Росіяни перекинули до Ізюма дві батальйонні тактичні групи і розгорнули біля кордону два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"
ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія втратила в Україні вже 22 800 солдатів та 970 танків

Минулої доби найбільші втрати ворога спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.

Російська армія втратила в Україні вже 22 800 солдатів та 970 танків

За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати російських окупаційних військ з 24 по 28 квітня склали близько 22 800 солдатів.

Про це повідомляє пресцентр Генштбу ЗСУ.

Ворог втратив: 970 танків (+31), 2389 бойових броньованих машин (+47); 431 артилерійську систему (+10); 151 РСЗВ (+2); 72 засоби ППО (+1).

У російських військ поменшало на 187 літаків (+2) та 155 гелікоптерів та 215 безпілотників (+8).

Також окупанти втратили: 1688 одиниць автомобільної техніки (+22); вісім кораблів, 76 цистерн з ПММ; 31 одиницю спецтехніки та чотири пускові установки ОТРК/ТРК.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також