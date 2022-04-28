У Чорному морі знаходяться близько 20 російських кораблів, – британська розвідка

Чорноморський флот Росії все ще здатен завдавати удари по українським та прибережним цілям.

У Чорному морі зараз перебувають близько 20 кораблів військово-ворських сил Російської Федерації, включно з підводними човнами.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки, передає "Радіо Свобода".

"Незважаючи на ганебні втрати десантного корабля «Саратов» та крейсера «Москва», Чорноморський флот РФ зберігає здатність завдавати удари по українським та прибережним цілям", – зазначається в повідомленні.

Водночас, британська розвідка звертає увагу, що Босфорська протока залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, через це Росія не зможе замінити свій втрачений крейсер "Москва" в Чорному морі.

Раніше в Міноборони України повідомляли, що в Чорному морі знаходяться кораблі Чорноморського флоту з крилатими ракетами "калібр", їхній сумарний залп становить до 28 ракет.

Нагадаємо, корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.

19 квітня повідомлялося, що російські кораблі відійшли майже на 200 км від українського берега. Це сталося після того, як в ніч на 14 квітня у Чорному морі затонув флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Він був ушкоджений увечері українськими протикорабельними крилатими ракетами "Нептун".

На початку війни крейсер "Москва" разом з патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль, иди нах..й!"