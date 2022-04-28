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​ЦПД розповів, що робити українцям в разі примусової депортації

Перше - небхідно очистити телефон та соцмережі від провокаційних фото та відео.

​ЦПД розповів, що робити українцям в разі примусової депортації
Фото: t.me/andriyshTime

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони попереджає, що в разі примусової депортації громадянам слід подбати про інформаційну безпеку.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Перше - необхідно очистити телефон і соцмережі від провокаційних фото та відео. Також бажано очистити книгу контактів, щоб уникнути шантажу та фейкових розсилок рідним.

"Залиште записку з інформацією, яку ви знаєте на поточний час: у якому напрямку вас везуть, яким авто, час і місце виїзду, приблизну кількість людей з вами. Залишити записку краще на вулиці, без прив'язки до адреси", - йдеться в повідомленні.

Якщо людина вже опинилася за межами України і в неї немає при собі жодного пристрою для зв’язку, МВС радить попросити в людей, яким ви можете довіряти, про доступ до соцмереж, напишіть смс із вашими координатами рідним чи друзям, які зможуть допомогти.

"Опишіть місце перебування та приблизну кількість людей, яких вивезли з вами. Після доставки цього повідомлення зітріть його, вийдіть із соцмережі чи месенджера та очистьте історію браузера. Так ви убезпечите і себе, і людину, яка вам допомогла", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Офіс омбудсмана Людмили Денісової отримав понад 16 тисяч заяв щодо зниклих безвісти українців. Також, за її даними, до РФ вивезено вже понад 915 тисяч українців, серед них 170 тисяч дітей. Денісова закликала насильно вивезених на територію РФ українців скористатися пунктом пропуску в Нарві, щоб виїхати в ЄС.

Відомо, зокрема, що Росія вивезла у Чебоксари та Владивосток майже 800 українців з Маріуполя, а також депортували 308 маріупольців на Далекий Схід, у місто Находка Приморського краю.

Російська верхівка мала плани депортації значної частини українців до концентраційних таборів на заході Сибіру для примусових робіт на будівництва нових міст. За даними західних ЗМІ, незаконно депортованих українців дійсно відправляють у найвіддаленіші і несприятливі регіони Російської Федерації. Їх вивозять до Сибіру, Чечні, на Далекий Схід і Північний Кавказ.

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