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Кремль планував створити концтабори для українців у Сибіру, – Данілов

Восени 2021-го Шойгу прямо озвучив план побудувати від 3 до 5 великих міст від 300 тисяч до мільйона населення. 

Кремль планував створити концтабори для українців у Сибіру, – Данілов
Фото: Скріншот відео

Російська верхівка мала плани з депортації значної частини українців до концентраційних таборів на заході Сибіру для примусових робіт із будівництва нових міст росіянам.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в інтерв'ю Українській правді.

Він звернув увагу на те, що 6 вересня 2021 року вийшла стаття Шойгу, яка мала назву "О новых городах Сибири". 

"Мало хто звернув увагу на цю публікацію, але ми на такі речі звертаємо увагу. Уважно її тоді прочитавши, ми мали розуміння, що бажання за рахунок наших громадян, саме нашої країни, розбудовувати Сибір, як це вже було неодноразово, у них ніколи не зникне", – зазначив секретар РНБО.

Шойгу прямо озвучив цей план – побудувати від 3 до 5 великих міст від 300 тисяч до мільйона населення. 

"Усі повідомлення, які нам надавала розвідка партнерів, була про концтабори, фільтраційні табори, а також фізичне знищення президента і вищого політичного керівництва на першому місці", – пояснив Данілов.

На думку посадовця, у статті Шойгу натякнув про те, що на примусових роботах мали працювати українці. Російський міністр написав, що до робіт мали б, мовляв, залучати громадян із країн Співдружності Незалежних Держав.

Проте, наполягає Данілов, громадяни інших країн СНД не мали такої кількості фізично спроможних громадян для звершення такого масштабного задуму з будівництва нових міст.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що російські окупаційні війська вже вивезли з України понад 500 тис. українських громадян.

За даними західних ЗМІ, незаконно депортованих українців дійсно відправляють у найвіддаленіші і несприятливі регіони Російської Федерації. Їх вивозять до Сибіру, Чечні, на Далекий Схід і Північний Кавказ.

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