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​Від початку війни в Україні загинули щонайменше 21,2 тис. окупантів

Генштаб оприлюднив дані щодо втрат ворога на 58-му добу війни.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками п’ятдесят семи діб протистояння воєнному вторгненню РФ.

За оперативними даними, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 21 200 осіб,
  • танків – 838 од.,
  • бойових броньованих машин – 2162 од.,
  • артилерійських систем – 397 од.,
  • РСЗВ – 138 од.,
  • засоби ППО – 69 од.,
  • літаків – 176 од.,
  • гелікоптерів – 153 од.,
  • автомобільної техніки –1523 од.,
  • кораблі/катери – 8 од.,
  • цистерн з ПММ – 76 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172,
  • спеціальна техніка – 27;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі наголошують, що дані не точні.

Нагадаємо, за минулу добу українська протиповітряна оборона уразила 15 цілей, з яких 3 літаки та 3 вертольоти.

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