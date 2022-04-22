​Від початку війни в Україні загинули щонайменше 21,2 тис. окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками п’ятдесят семи діб протистояння воєнному вторгненню РФ.
За оперативними даними, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 квітня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 21 200 осіб,
- танків – 838 од.,
- бойових броньованих машин – 2162 од.,
- артилерійських систем – 397 од.,
- РСЗВ – 138 од.,
- засоби ППО – 69 од.,
- літаків – 176 од.,
- гелікоптерів – 153 од.,
- автомобільної техніки –1523 од.,
- кораблі/катери – 8 од.,
- цистерн з ПММ – 76 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172,
- спеціальна техніка – 27;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
У Генштабі наголошують, що дані не точні.
Нагадаємо, за минулу добу українська протиповітряна оборона уразила 15 цілей, з яких 3 літаки та 3 вертольоти.