​Від початку війни в Україні загинули щонайменше 21,2 тис. окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками п’ятдесят семи діб протистояння воєнному вторгненню РФ.

За оперативними даними, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 21 200 осіб,

танків – 838 од.,

бойових броньованих машин – 2162 од.,

артилерійських систем – 397 од.,

РСЗВ – 138 од.,

засоби ППО – 69 од.,

літаків – 176 од.,

гелікоптерів – 153 од.,

автомобільної техніки –1523 од.,

кораблі/катери – 8 од.,

цистерн з ПММ – 76 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172,

спеціальна техніка – 27;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі наголошують, що дані не точні.

Нагадаємо, за минулу добу українська протиповітряна оборона уразила 15 цілей, з яких 3 літаки та 3 вертольоти.