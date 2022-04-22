Нацполіція закликала дотримуватися комендантської години на Великдень

Правоохоронці під час свят працюватимуть у посиленому режимі заради безпеки віруючих.

Національна поліція України закликає громадян відповідально поставитися до заходів безпеки під час відзначення Великодня. Правоохоронці просять вірян та священнослужителів не порушувати вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану. Зокрема, йдеться про дотримання правил комендантської години, сигналів повітряної тривоги тощо.

Водночас поліцейські готові забезпечити правопорядок у місцях проведення богослужінь, інформує пресслужба Нацполіції.

"У неділю, 24 квітня, в Україні християни східного обряду відзначатимуть Великдень, свято Світлого Воскресіння Христового. Нацполіція України готова до здійснення посилених заходів забезпечення правопорядку поблизу храмів, на вулицях та автошляхах під час відзначення релігійних свят", – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали про обмеження в умовах воєнного стану. Зокрема, що розклад богослужінь складений з урахуванням комендантської години. Крім того, віруючих просять врахувати додатковий необхідний на дорогу час.

Також правоохоронці закликають громадян та священнослужителів не ігнорувати сигнали "Повітряна тривога!" навіть під час богослужінь.

Нагадаємо, окупанти поширюють інформацію про “обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами”. Це нібито має відбутися в 5 областях: Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській.

З огляду на це, митрополит Київський та всієї України Епіфаній благословив змінювати час служб на Пасху.