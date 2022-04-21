Нацполіція проводить слідчі дії на місці знищення літака Ан-225 "Мрія".
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Літак було знищено внаслідок артобстрілу під час наступу російських військ.
Поліція виявила значну кількість російської техніки та інші речові докази. Також вибухотехніки НПУ виявляють та знешкоджують нерозірвані боєприпаси, які російські загарбники скинули на територію аеропорту.
Нагадаємо, 27 лютого "Укроборонпром" підтвердив, що Росія знищила найбільший і найпотужніший у світі літак українського виробництва Ан-225 "Мрія".
В березні державне підприємство "Антонов" запропонувало започаткувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".