Ан-225 знищили під час артилерійського обстрілу окупанти.

Нацполіція проводить слідчі дії на місці знищення літака Ан-225 "Мрія".

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Літак було знищено внаслідок артобстрілу під час наступу російських військ.

"Спеціалісти-криміналісти слідчих підрозділів Нацполіції спільно з пожежотехніками Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проводять огляд місця події та збирають речові докази. На підставі зібраної на місці події доказової бази буде призначено низку експертиз, зокрема вибухотехнічна та пожежотехнічна", - повідомили в міністерстві.

Поліція виявила значну кількість російської техніки та інші речові докази. Також вибухотехніки НПУ виявляють та знешкоджують нерозірвані боєприпаси, які російські загарбники скинули на територію аеропорту.

Нагадаємо, 27 лютого "Укроборонпром" підтвердив, що Росія знищила найбільший і найпотужніший у світі літак українського виробництва Ан-225 "Мрія".

В березні державне підприємство "Антонов" запропонувало започаткувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".