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На Херсонщині окупанти планують псевдореферендум і перепис населення, - Генштаб

Також в області загарбники оголосили мобілізацію чоловіків.

На Херсонщині окупанти планують псевдореферендум і перепис населення, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські загарбники на тимчасово захопленій території Херсонської області планують провести 1 травня так званий "референдум". А впродовж 2-10 травня - зробити "перепис населення".

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Місцевим жителям заборонили будь-яке переміщення між населеними пунктами. Крім того, окупанти оголосили в області мобілізацію чоловіків.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 21 квітня така:

  • на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках росармія активних дій не проводила. У той же час українська сторона зафіксувала суттєве скорочення інтенсивності руху колон російської військової техніки по території Білорусі
  • на Слобожанщині триває часткове блокування Харкова, російська артилерія обстрілами руйнує інфраструктуру міста. На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення населення в бік території, підконтрольній Силам оборони України. Також загарбники заблокували доставку української гуманітарної допомоги.
  • на Донецькому і Таврійському напрямках Росія намагалася взяти під повний контроль Маріуполь. Окупанти продовжували завдавати авіаційних ударів та штурмувати "Азовсталь".
  • на Південнобузькому напрямку тривають обстріли Миколаєва. 

"Ворог продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці. За уточненими даними, захисниками та захисницями України, був ліквідований командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковник Денис Мєжуєв. Також отримали важкі поранення та знаходяться на лікуванні в москві два представники керівного складу цього ж з’єднання – полковник Харитонов та підполковник Смірнов", - повідомили в Генштабі.

За інформацією українського командування, окупантів деморалізує проведена примусова мобілізація на невизнаних територіальних утвореннях Донецької та Луганської областей. Також впливають незадовільне харчування, низьке фінансове та матеріальне забезпечення особового складу, який прибув на доукомплектування регулярних підрозділів РФ.

Нагадаємо, українська розвідка вже повідомляла, що РФ планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, попри те, що Путін скомандував Шойгу "не штурмувати" промзону Маріуполя, російська армія бомбить "Азовсталь".

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