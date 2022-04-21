Розвідка опублікувала список загарбників, які вели прицільні артобстріли Сумської та Харківської областей

Головне управління розвідки Міноборони здобуло і опублікувало список військовослужбовців 79 реактивно-артилерійської бригади РФ, які скоїли воєнні злочини проти українців.

Як ідеться на сайті ГУР, у вільний доступ виклали персональні дані командного складу ворожої бригади.

"Військовослужбовці 79 реактивно-артилерійської бригади ... беруть безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Особовий склад бригади причетний до прицільних артилерійських обстрілів із важких видів озброєння населених пунктів у Сумській та Харківській областях, що призвело до значних жертв серед мирного населення", - повідомили в українській розвідці.

Ознайомитися зі списком можна на порталіГоловного управління розвідки.

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднила дані російських командирів, підлеглі яких обстрілювали Харківську та Сумську області.

Днями українська розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ.