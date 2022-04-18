Розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло дані на російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу армії РФ.

Вашій увазі пропонуються:

КИСЕЛЬ Сергей Александрович: колишній командувач 1 танкової армії (в/ч 73621, Баківка, Одинцовський район, Московська область) Західного військового округу ЗС РФ, генерал-лейтенант.

Брав безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командував підрозділами 1 танкової армії, виділеними до складу угруповання військ, що діє на Сумському та Харківському напрямах. У період з лютого до березня 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення північно-східних регіонів України. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до воєнних злочинів проти мирного населення.

Відсторонений від посади за виявлену в ході збройної агресії проти України некомпетентність при управлінні підлеглими військами, особисту нерішучість та боягузливість, що призвело до втрати контролю за ситуацією та масового захоплення в полон “солдат-строковиків”. Інформація про це стала надбанням громадськості та виставила “брехуном” особисто Путіна, який офіційно заперечував участь такої категорії військовослужбовців у “спецоперації”.

Дані на Киселя, а саме — біографія, адреса реєстрації та інформація про сімейний стан тут.

КРАВЧЕНКО Владимир Викторович: командувач 11 А ВПС та ППО Східного ВО ЗС РФ, генерал-лейтенант.

Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує авіаційними підрозділами 11 А ВПС та ППО, виділеними до складу угруповання військ “Схід”. У період з лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих підрозділів з завдання авіаційних ударів по цивільних об'єктах на території Київської та Чернігівської областей України з використанням невиборчого авіаційного озброєння (авіабомб ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500), що призвели до значних жертв серед мирного населення.

Дані на Кравченка — тут.

МОРДВИЧЕВ Андрей Николаевич: командувач 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ, генерал-лейтенант.

Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує підрозділами 8 армії, виділеними до складу угруповання військ “Південь”. Керує операцією із захоплення Маріуполя, в ході якої свідомо здійснюються масовані невиборчі обстріли житлових районів із важкого озброєння. Це спричинило практично повну руйнацію міста і безпрецедентну в післявоєнній історії Європи кількість жертв серед мирного населення.

За вказівкою Мордвичева підлеглими військами блокується доставка до Маріуполя будь-якої гуманітарної допомоги, у т.ч. продуктів харчування та води, що фактично ставить мешканців міста на межу голодної смерті, цілеспрямовано зриваються досягнуті домовленості щодо евакуації мирного населення. Такі дії російського генерала грубо порушують норми гуманітарного права та прямо підпадають під визначення “геноцид”.

Дані на Мордичева — тут.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що російська окупаційна армія поспішає із підготовкою наступу на Схід, щоб до Великодня отримати хоч якісь тактичні надбання.