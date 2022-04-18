У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Окупанти взяли під контроль Кремінну, – голова Луганської ОВА
Окупанти взяли під контроль Кремінну, – голова Луганської ОВА
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти поширюють інформацію про “обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами”, – РНБО

Це нібито має відбутися у 5 областях.

Окупанти поширюють інформацію про “обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами”, – РНБО

Окупанти знову використовують прийом “інформаційного алібі”, попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що “з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових рф”. При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це “може відбутися”.

Це:

  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Харківська.

“Звертаємо увагу! В усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога. Про це повідомляє і міноборони рф, яке стверджує, що Київ готує “витончені жахливі провокації” з численними жертвами. Закликаємо всіх українців бути дуже уважними та максимально обережними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також