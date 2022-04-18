Окупанти поширюють інформацію про “обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами”, – РНБО

Окупанти знову використовують прийом “інформаційного алібі”, попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що “з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових рф”. При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це “може відбутися”.

Це:

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська.

“Звертаємо увагу! В усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога. Про це повідомляє і міноборони рф, яке стверджує, що Київ готує “витончені жахливі провокації” з численними жертвами. Закликаємо всіх українців бути дуже уважними та максимально обережними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну.