Окупанти взяли під контроль Кремінну, – голова Луганської ОВА

Російські війська взяли під контроль місто Кремінну Луганської області.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.
"Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива. Із Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять", – написав він у фейсбуці.
Раніше сьогодні стало відомо, що російська армія вдарила по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, двоє людей загинули, шестеро – травмовані.
Уранці понеділка, 18 квіт-я, голова ОВА вкотре закликав мешканців Луганщини "встигнути врятуватися".