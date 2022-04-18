Окупанти взяли під контроль Кремінну, – голова Луганської ОВА

Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива.

Російські війська взяли під контроль місто Кремінну Луганської області .

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива. Із Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять", – написав він у фейсбуці.

Раніше сьогодні стало відомо, що російська армія вдарила по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, двоє людей загинули, шестеро – травмовані.

Уранці понеділка, 18 квіт-я, голова ОВА вкотре закликав мешканців Луганщини "встигнути врятуватися".