Вранці окупанти завдали удару по Дніпропетровщині, 60% ракет було збито ППО, – голова ОВА

Вранці понеділка, 18 квітня, російські війська завдали удару по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч минула відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області. Але 60% ракет було збито нашою ППО. Ми нелегка здобич…" – йдеться в повідомленні на сторінці Резніченка у фейсбуці.

Учора Росія кілька разів обстріляла Дніпропетровщину, зокрема околиці Криворізького району. В Зеленодольській громаді загинув цивільний. Місцева влада закликала людей не ходити на дачі та до гаражів за водоспадом - там дуже багато снарядів.