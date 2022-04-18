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Вранці окупанти завдали удару по Дніпропетровщині, 60% ракет було збито ППО, – голова ОВА

Ніч минула відносно спокійно.

Вранці окупанти завдали удару по Дніпропетровщині, 60% ракет було збито ППО, – голова ОВА
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/PvkZahid

Вранці понеділка, 18 квітня, російські війська завдали удару по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч минула відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області. Але 60% ракет було збито нашою ППО. Ми нелегка здобич…" – йдеться в повідомленні на сторінці Резніченка у фейсбуці.

Учора Росія кілька разів обстріляла Дніпропетровщину, зокрема околиці Криворізького району. В Зеленодольській громаді загинув цивільний. Місцева влада закликала людей  не ходити на дачі та до гаражів за водоспадом - там дуже багато снарядів.

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