"Поспішають до Великодня, але нікуди вони не встигнуть", – Буданов про плани окупантів

Голова розвідки допустив "їхні незначні тактичні перемоги, але це тимчасово".

Російська окупаційна армія поспішає із підготовкою наступу на Схід, щоб до Великодня отримати хоч якісь тактичні надбання.

Про це ввечері неділі, 17 квітня, в ефірі телемарафону розповів голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Росіяни дуже поспішають, вони обмежені в часі. Хочуть отримати бодай якісь тактичні надбання. Вони поспішають до Великодня (24 квітня, – ред.), але вони нікуди не встигнуть", – сказав Буданов.

Він допустив "їхні незначні тактичні перемоги, але це тимчасово".

"Деякі населені пункти переходять по два-три рази на добу. З рук у руки", – зазначив голова української розвідки.

За даними Буданова, наразі російські військові сконцентрували зусилля на певних ділянках "прориву".

"Нині це – Ізюм, точка, де вони намагаються наступати", – сказав Буданов.

Відповідаючи на запитання про Маріуполь, Буданов висловив упевненість у тому, що "наші захисники не здадуться і будуть оборонятися до останнього. Маріуполь буде деблоковано та звільнено".