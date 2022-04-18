"Поспішають до Великодня, але нікуди вони не встигнуть", – Буданов про плани окупантів

Російська окупаційна армія поспішає із підготовкою наступу на Схід, щоб до Великодня отримати хоч якісь тактичні надбання.
Про це ввечері неділі, 17 квітня, в ефірі телемарафону розповів голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"Росіяни дуже поспішають, вони обмежені в часі. Хочуть отримати бодай якісь тактичні надбання. Вони поспішають до Великодня (24 квітня, – ред.), але вони нікуди не встигнуть", – сказав Буданов.
Він допустив "їхні незначні тактичні перемоги, але це тимчасово".
"Деякі населені пункти переходять по два-три рази на добу. З рук у руки", – зазначив голова української розвідки.
За даними Буданова, наразі російські військові сконцентрували зусилля на певних ділянках "прориву".
"Нині це – Ізюм, точка, де вони намагаються наступати", – сказав Буданов.
Відповідаючи на запитання про Маріуполь, Буданов висловив упевненість у тому, що "наші захисники не здадуться і будуть оборонятися до останнього. Маріуполь буде деблоковано та звільнено".