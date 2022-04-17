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На Харківщині ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52

Спрацював зенітно-ракетний комплекс "Ігла".

На Харківщині ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

На Харківщині 93-я бригада "Холодний Яр" збила російський вертоліт Ка-52. Про це повідомляє Суспільне. 

"Вночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша збила Ка-52. Він впав. Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіхів не мали", - йдеться у повідомленні Суспільного.

Зазначається, що вертоліт впав досить далеко від позицій ЗСУ, тому українські захисники змогли підійти до нього лише вночі. Приблизна вартість такого вертольота -- 15 мільйонів доларів. 

Також видання додає, що Ка-52 - це командирська машина армійської авіації. Її завдання - здійснювати розвідку місцевості та кооридинувати дії групи бойових гвинтокрилів. 

Нагадаємо, що на Донеччині та Луганщині українські військові відбили дванадцять ворожих атак. 

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