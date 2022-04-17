Інформація про жертв і постраждалих уточнюється.

В Харкові внаслідок російських обстрілів зазнали пошкоджень 18 будинків.

Про це повідомили в ДСНС України.

"17 квітня близько 14:00 внаслідок ворожих обстрілів у центральній частині міста сталося попадання у житлові багатоповерхові будинки за вісімнадцяти адресами, з яких у п'ятиповерховому будинку горіли квартири на четвертому та п’ятому поверхах", - розповіли рятувальники.

В ДСНС кажуть - інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Для ліквідації наслідків обстрілів залучили 160 рятувальників та 33 одиниці техніки. Наразі усі пожежі ліквідовано.

Нагадаємо, за минулу добу ворог 24 рази за добу обстріляв Харків; було поранено 31 людину, з них четверо – діти.