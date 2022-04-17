Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти роздають "гуманітарку" і збирають дані херсонців, щоб використати інформацію на псевдореферендумі, - Генштаб

Тим часом в Ізюмі загарбники розпочали примусову мобілізацію чоловіків.

Окупанти роздають "гуманітарку" і збирають дані херсонців, щоб використати інформацію на псевдореферендумі, - Генштаб
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти продовжують готуватися до проведення незаконного референдуму із проголошення так званої "Херсонської народної республіки". Для фальсифікації результатів планують використати персональні дані жителів, які збирають під час видачі так званої "гуманітарної допомоги". 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх "мобілізація" до лав збройних сил російської федерації", - зазначили в Генеральному штабі.

Тим часом в Ізюмі загарбники вже почали примусову мобілізацію чоловіків через брак людських ресурсів. Адже росіяни самовільно покидають свої частини. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, "під час проведення заходів підготовки перед відправленням підрозділів для участі у війні з Україною на полігонах на території російської федерації відзначено понад 50 випадків самовільного залишення польових таборів особовим складом". 

В тимчасово купованому Росією Криму чимало суспільного резонансу набула інформація про знищення Україною ракетного крейсера "Москва". Тож серед населення посилюється недовіра до інформації, яку розповсюджують офіційні росЗМІ.

Ситуація на інших напрямках наступна:

  • на Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій;
  • на Волинському і Поліському напрямках Росія активних дій не проводила;
  • на Сіверському напрямку, за даними Генштабу ЗСУ, зберігається імовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів з території РФ по військовій та цивільній інфраструктурі України;
  • на Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова інамагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури;
  • на Донецькому і Таврійському напрямках загарбники активізували бойові дії. Продовжуються ракетно-бомбові удари по Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Також російські окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь".

"Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках", - підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також