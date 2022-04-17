Окупанти роздають "гуманітарку" і збирають дані херсонців, щоб використати інформацію на псевдореферендумі, - Генштаб

Тим часом в Ізюмі загарбники розпочали примусову мобілізацію чоловіків.

Російські окупанти продовжують готуватися до проведення незаконного референдуму із проголошення так званої "Херсонської народної республіки". Для фальсифікації результатів планують використати персональні дані жителів, які збирають під час видачі так званої "гуманітарної допомоги".

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх "мобілізація" до лав збройних сил російської федерації", - зазначили в Генеральному штабі.

Тим часом в Ізюмі загарбники вже почали примусову мобілізацію чоловіків через брак людських ресурсів. Адже росіяни самовільно покидають свої частини. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, "під час проведення заходів підготовки перед відправленням підрозділів для участі у війні з Україною на полігонах на території російської федерації відзначено понад 50 випадків самовільного залишення польових таборів особовим складом".

В тимчасово купованому Росією Криму чимало суспільного резонансу набула інформація про знищення Україною ракетного крейсера "Москва". Тож серед населення посилюється недовіра до інформації, яку розповсюджують офіційні росЗМІ.

Ситуація на інших напрямках наступна:

на Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій;

противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій; на Волинському і Поліському напрямках Росія активних дій не проводила;

Росія активних дій не проводила; на Сіверському напрямку , за даними Генштабу ЗСУ, зберігається імовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів з території РФ по військовій та цивільній інфраструктурі України;

, за даними Генштабу ЗСУ, зберігається імовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів з території РФ по військовій та цивільній інфраструктурі України; на Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова інамагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури;

ворог продовжує часткове блокування Харкова інамагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури; на Донецькому і Таврійському напрямках загарбники активізували бойові дії. Продовжуються ракетно-бомбові удари по Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Також російські окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь".

"Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках", - підкреслили в Генштабі ЗСУ.