На Київщині розчистили 125 км ключових транспортних артерій, - ОП

На Київщині розчищено 125 км доріг та вулиць, в тому числі 102 км Житомирської траси, прибрано 14 км траси М-07 Київ – Ковель, 2,8 км дороги Р-30 на під’їзді до Ірпеня, а також 4 км дороги Т-10-01 Ворзель – Забуччя – /Київ-Чоп/.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“Сьогодні дорожники асфальтують тимчасову переправу на під’їзді до Ірпеня”, - розповів він.

Протягом минулої доби вдалося відновити електропостачання для 19 594 споживачів. Зокрема, повністю відновлено електропостачання в селищі Іванків, що дало можливість запустити воду у систему. Наразі 80% абонентів селища забезпечено цілодобовим централізованим водопостачанням, решта 20% погодинно – 4 години вранці та 4 години ввечері.

У Бучі ж наразі відновити водопостачання вдалося у невеликій частині міста. Тут також поновило роботу підприємство, що розливає бутильовану воду.

“Мешканцям сіл Микуличі, Клавдієво-Тарасове та Пороскотень теж подається вода”, - сказав Тимошенко.

Заступник керівника ОП додав, що розподіл газу повністю або частково відновлено в 82 населених пунктах.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що згідно з рішенням Кабінету Міністрів України для ліквідації наслідків воєнних дій Київська область отримає 400 млн грн з резервного фонду Держбюджету.