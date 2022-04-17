СБУ затримала 5 ворожих агентів і викрила двох колаборантів

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу, яка працювала на Росію, і затримала трьох її агентів. Встановлено, що їхні дії координували особи, які у 2014 році втекли до РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії ці агенти нагнітали соціальну напругу в різних регіонах. Зокрема, намагалися вчинити диверсії шляхом руйнування транспортної інфраструктури, підпалів лісів, пошкодження національно-культурних символів і пам’ятників. Також вони проводили постановочні "мітинги".

За останній місяць плани кураторів змінилися, тож роботу агентів переформатували. Відтоді вони збирали інформацію про військові формування на Одещині, розташування блокпостів, волонтерських центрів, настрої місцевих. За потреби – відправляли фотозвіти.

Наразі агенти надають свідчення СБУ.

У Київській області спецслужба затримала мешканця Київщини - самопроголошеного голову Димерської ОТГ. Під час окупації він добровільно погодився на співпрацю з ворогом. Він одразу "здав" росіянам військових, членів місцевої Тероборони, допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості.

За їхніми вказівками він "набирав" фахівців для ремонту електромереж, водіїв для вивезення документів селищної ради, бухгалтерів для організації роботи так званої нової адміністрації та інших. А "гуманітарну допомогу" роздавав місцевим як винагороду за співпрацю з окупантами.

На Херсонщині СБУ оголосила заочну підозру самопроголошеному керівнику цивільної адміністрації Нової Каховки. Чоловік із київською пропискою перейшов на бік ворога. Він публічно закликав громадян до співпраці з окупантами і просував ідеї налагодження зв’язків із Росією. На додачу - відмовлявся від гуманітарної допомоги, організованої українською владою для цивільних.

У Дніпропетровській області спецпризначенці СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні обстріли. Місцевий мешканець зізнався слідству, що мав проросійські погляди і вірив у "руський мір". Цим він привернув увагу ворожих спецслужб, які завербували його і доручили зібрати координати військових штабів, фіксувати переміщення техніки ЗСУ.

Заради підвищення рівня довіри зрадник додатково робив розвідку об’єктів критичної інфраструктури після ракетних обстрілів.

У Миколаєві СБУ затримала місцеву жительку, яка систематично "доповідала" окупаційним військам щодо обстановки у місті. Вона відстежувала роботу блокпостів та окремих об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції сформувало для СБУ реєстр із 245 осіб, які можуть бути зрадниками України, та закликає громадян допомогти розширювати цей список.