"Кухар Путіна" Євген Пригожин прибув на Донбас, щоб особисто координувати найманців ПВК "Вагнер". Досі їхня місія була провальною, пише телеграм-канал "Можем объяснить" (колишній телеграм-канал "Открытые медиа. Эксклюзивы» одного з проєктів російського опозиційного політика Михайла Ходорковського. – Ред.).

"Євген Пригожин координує дії частини найманців із "групи Вагнера". Він вирушив у зону бойових дій за дорученням Кремля, і від нього чекають, що "вагнерівці" візьмуть у полон когось із керівництва України, розповів співрозмовник, близький до ПВК", – сказано в повідомленні.

Фото Пригожина опублікував у мережі "Вконтакте" депутат-"єдинорос" Віталій Мілонов. Імовірно, знімок було зроблено на Донеччині – на території, яку змогли зайняти війська Росії та самопроголошених республік.

"Місія "вагнерівців" в Україні поки що не вдалася. Як ми писали, деякі з них здобули радіоактивне опромінення в районі Чорнобиля, в період окупації частини Київської області. Набирають у ПВК зараз не найкращі сили, а розцінки набагато нижчі, ніж для кампанії в Сирії та роботи в Африці", – пише "Можем объяснить".

Як повідомляли, раніше "вагнерівці" марно намагалися вбити президента Зеленського.

Євген Пригожин, якого ЗМІ раніше називали особистим кухарем Володимира Путіна, займається ресторанним бізнесом з 1996 року. За даними ЗМІ, він може бути причетним до тестування бойових отрут.

За даними Bloomberg, Євген Пригожин за допомогою своїх найманців пропонував послуги безпеки й організації передвиборних кампаній у 10 країнах Африки: ДР Конго, Судані, Лівії, Мадагаскарі, Анголі, Гвінеї, Гвінеї-Бісау, Мозамбіку, Зімбабве і ЦАР.

У лютому 2018 року велике журі федерального суду американського округу Колумбія офіційно звинуватило Агентство інтернет-досліджень" Пригожина у втручанні в президентські вибори в США 2016 року.

У жовтні 2020 Євросоюз наклав санкції на "кухаря Путіна" Пригожина.

У лютому 2021-го ФБР оголосило його в розшук.