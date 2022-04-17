Уранці неділі, 17 квітня, у Харкові демонтували бюст радянському маршалу Георгію Жукову.

Фото постаменту без Жукова опублікував Telegram-канал "ХХ". На ньому з'явився напис "Слава Україні" та національний герб.

Погруддя Жукову демонтував спецпідрозділ Kraken (окремий розвіддиверсійний підрозділ у складі військової частини Міноборони, до якого входять представники Національного корпусу. – Ред.). Про це повідомив один з його лідерів Костянтин Немічев.

"Жуков – потвора, яка винна у смертях 400 тисяч українців, у репресіях, мародерстві, масових розстрілах. Усі ці злочини сьогодні актуальні для російської армії як ніколи", – наголосив він.

Немічев оприлюднив відео, як за допомогою трактора й вантажівки демонтують бюст, вивозять його з місця та викидають на смітник.

"Путін хотів справжньої декомунізації – він її отримав!" – написав Немічев.

Інформацію підтвердила Суспільному голова адміністрації Немишлянського району Тетяна Топчій. За її словами, бюст демонтували військові.

"Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під’їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз усе тихо, ми розбираємося", – сказала Топчій.

Нагадаємо, харківські активісти кілька років вимагали демонтувати пам'ятник Жукову. Міська влада заявляла, що він занесений до реєстру монументального мистецтва і не підпадає під дію закону про декомунізацію. Насправді це не так, бо Мінкульт відмовився визнати пам'яткою бюст Жукова в Харкові.

2 червня 2019 року протестувальники проти партії Кернеса і Труханова знесли пам'ятник Жукову. Поліція застосувала проти активістів сльозогінний газ. А в травні 2018 в місті повалили бюст Жукова. Інцидент стався вночі, проте вже вранці пам'ятник було відновлено за розпорядженням Кернеса.

11 липня того ж року влада Харкова відновила пошкоджений пам'ятник Жукову. Міськрада Харкова також не раз повертала проспекту Григоренка ім'я Жукова.