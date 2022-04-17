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"У будь-якому разі будемо з водою. Дуже багато допомоги йде від сусідніх областей", – Кім про ситуацію в Миколаєві

Через ворожі обстріли обласний центр залишився без води, деякі села – без світла і газу.

"У будь-якому разі будемо з водою. Дуже багато допомоги йде від сусідніх областей", – Кім про ситуацію в Миколаєві
Фото: novosti-n.org

У результаті бойових дій пошкоджено водовід "Дніпро-Миколаїв", яким воду постачають з річки Дніпро до Миколаєва. Наразі тривають роботи з відновлення водопостачання.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що наразі споживачі міста забезпечуються привізною водою з резервуарів-накопичувачів та артезіанських свердловин, а також за рахунок колективних установок очистки і фасованої питної води.

Голова ОВА Віталій Кім уранці неділі, 17 квітня, розповів про ситуацію у Миколаєві та області. За його словами, обстріл міста триває. "Перебили електрику, але це можна виправити", – зазначив Кім.

Він запевнив, що Миколаїв у будь-якому разі буде з водою. Місто як мінімум отримає половину звичайного споживання вже найближчими днями. 

"Продовжує оркостан нас бомбити ракетами, калібрами. Перебили провід з живлення, але все можна виправити. Щодо води насущне питання, розібралися ми з ситуацією, де що пошкоджено. Так чи інакше полагодимо. Якщо що, їде вода, їдуть свердловини. Вода буде, її буде або половина наших потреб, або ми її відновимо, і буде, як раніше. У будь-якому разі будемо з водою. Ми не Маріуполь, у нас купа тилів, купа каналів. Очисні їдуть, опріснювальні установки. Інші області відгукнулися, водовози їдуть. З водою розберемося – кілька днів треба потерпіти, щоб вийти на нормальний режим", – пояснив голова ОВА.

За даними ОВА, станом на ранок 17 квітня припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 89 населених пунктах (з них у шести – частково) Баштанського та Миколаївського районів. Натепер без газопостачання всього 2995 споживачів.

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