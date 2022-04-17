Росія втратила близько 20 300 осіб, 2002 ББМ та 165 літаків, – Генштаб

Росія з 24 лютого по 17 квітня втратила у війні проти України близько 20 300 осіб. Танків у неї стало менше на 773 одиниці, а артилерійських систем – на 376, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Бойових броньованих машин у ворога тепер менше на 2002 одиниці, ракетних систем залпового вогню – на 127, засобів ППО – на 66, літаків – на 165.

Також РФ позбулась 146 гелікоптерів, авто – 1471, кораблів і катерів – восьми, цистерн із паливом – 76, БПЛА – 148, спеціальної техніки – 27, пускових систем ОТРК – чотирьох.

Фото: Генштабу ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за вчора ЗСУ збили 13 повітряних цілей противника. Зокрема було збито один літак, один вертоліт, п’ять безпілотних літальних апаратів та шість крилатих ракет.