Росіяни обстріляли з артилерії Кремінну та спалили чотири будинки в Сєвєродонецьку

Російські війська вранці 17 квітня обстріляли Кремінну Луганської області з артилерії. Одна людина зазнала поранень, повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Маємо щонайменше одного пораненого. Його вже доставлено до лікарні. Він отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Збитки у житловому фонді встановлюються", – повідомив він.

Обстрілів зазнав у Сєвєродонецьк, внаслідок чого загорілись чотири будинки.

"Там вже і руйнувати майже нічого – більшу частину житлового фонду ворог знищів за останні півтора місяця. Однак обстріли нашого наймолодшого в області міста не вщухають. В ніч із 16 на 17 квітня після потрапляння снарядів зайнялися три багатоповерхівки на одній вулиці. Ще одна – поодаль. Рятувальники виїхали на об’єкти одразу, як тільки росіяни припинили вогонь. Зафіксовані чисельні загоряння квартир. Інформація щодо жертв уточнюються", – зазначив Гайдай.

Також учора ввечері окупанти знищили будинок у Новодружеську. Власника пожежні встигли евакуювати.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники відбили 10 атак ворога в Донецькій та Луганській областях. Окупанти позбулися 15 танків, чотирьох БПЛА "Орлан" та двох ракет.