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В Україну почали надходити вантажі з нового пакета військової допомоги США - CNN

США вперше погодилися надати Києву таку потужну зброю.

В Україну почали надходити вантажі з нового пакета військової допомоги США - CNN
Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Поставки зброї з останнього пакету американської допомоги від адміністрації президента Байдена в Україну «почали прибувати». Про це повідомив CNN з посиланням на представника Білого дому.

"США вперше погодилися надати Києву види потужної зброї, які кілька тижнів тому деякі представники адміністрації Байдена вважали надто великим ризиком ескалації, включаючи 11 вертольотів Мі-17. ; 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 дронів Switchblade", - зазначає телеканал. 

Президент Байден цього тижня затвердив додатковий пакет зброї, боєприпасів та допомоги у забезпеченні безпеки України на суму 800 мільйонів доларів.

Кінцеві поставки збільшують загальну суму військової допомоги, яку США надали Україні, більш ніж на 3 мільярди доларів.

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