Франція заморозила нерухомість Абрамовича та інших російських олігархів на $620 млн

Влада Франції заморозила 41 об'єкт нерухомості російських олігархів, включно з власністю Романа Абрамовича. Її вартість, згідно з оцінкою експертів, становить 620 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Згідно з даними видання, нерухомість Абрамовича заморожено на суму близько 340 млн доларів.

Російському олігарху належить маєток Château de la Croë за 250 млн доларів в Антібі на Французькій Рив'єрі і маєток за 90 млн доларів на Карибській території Сен-Бартельмі.

Франція також заморозила нерухомість Олексія Кузьмичова (57 млн доларів), Андрія Мельниченка (80 млн доларів), Вадима Мошковича (6 млн доларів), Олександра Пономаренка (176 млн доларів), Віктора Рашнікова (200 млн доларів), Аркадія Ротенберга (62 млн доларів) і Геннадія Тимченка (оціночної вартості немає).

Нагадаємо, як повідомили в українській розвідці, російські олігархи потерпають від санкцій і хочуть зупинити Путіна. Великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків.