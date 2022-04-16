Посли Італії та Франції повернулися до Києва

Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва, а з понеділка італійське посольство відновить свою роботу. Про це в твіттері повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Посол Дзадзо щойно прибув до Києва і відновив роботу посольства, з понеділка воно повноцінно запрацює. Це символ Італії, яка не марнує час, ніколи не припиняє вірити у дипломатію і наполегливо шукає шляхи до миру", - заявив міністр.

Нагадаємо, посольство Італії перевели до Польщі з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Також до Києва повернувся посол Франції Етьєн де Понсен - з 22 лютого Понсен працював у Львові. У твіттері з'явилося відео, як над посольством у Києві знову підняли французький прапор.

French ambassador to Ukraine @EdePoncins raises the 🇫🇷 to reopen our embassy in #Kyiv & says «Kyiv has not been conquered, 🇺🇦 has withstood the agression and we want to be the closest possible to the authorities to bring support and express solidarity ».

pic.twitter.com/l1xOEy095I — Tudor ALEXIS (@tudoralexis1) April 15, 2022

"Київ не підкорили - Україна вистояла, і ми хочемо бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку і висловлювати солідарність", - зазначив Етьєн де Понсен.

Нагадаємо, 13 квітня до Києва повернулися співробітники посольства Чехії, перед тим - посол Євросоюзу Матті Маасікас.