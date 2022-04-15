Кораблі першої постійної морської групи НАТО (SNMG1) увійшли до Балтійського моря, де наступного тижня відбужуться навчання із союзниками.

Про це повідомляє естонський портал ERR.

Ця група складається з п'яти кораблів і очолює її фрегат королівського військово-морського флоту Нідерландів De Zeven Provinciën.

Учора до Балтійського моря увійшла частина кораблів групи SNMG1. Решта прийдуть вже в п'ятницю в термінал Талліннського порту.

"Першорядне завдання – продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря та провести спільні навчання з естонським військово-морським флотом", – йдеться у публікації від 14 квітня.

Навчання повинні розпочатися наступного тижня.

Командор Військово-морських сил Естонії Юрі Саська уточнив, що спільні маневри будуть проводитися для встановлення та виявлення мін.

НАТО регулярно розгортає морські сили в Балтійському морі, щоб підтримувати оборонний потенціал відповідно до договірних зобов'язань.

Три фрегати, що вже стоять у порту, прийшли з міжнародних північних вод Норвегії. Там вони були на навчаннях, які називалися "Холодна відповідь".

Фото: err.ee

Фото: err.ee

Натівські кораблі простоять у терміналі ще щонайменше тиждень, а наступного тижня на зміну їм прийде вже інша група військово-морських сил альянсу.