Коломийські "Едельвейси" нагадали "асвабадітєлям", що тут їх не чекають, і порадили тікати.

Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади похвалилися свіжими здобутками в царині знищення російської військової техніки та удобрення українських чорноземів.

На сторінці коломийських "Едельвейсів" у фейсбуці оприлюднено фотосвідчення.

"Їхали і приїхали... Помилились чорти маршрутом та стали прекрасним добривом для українських чорноземів. А від їхньої техніки залишились лише порох, детальки та спогади", – йдеться у дописі.

Воїни 10-ї гірсько-штурмової нагадують "асвабадітєлям", що тут їх не чекають.

"Тікайте додому, поки не стали наступними. Так буде з кожним вашим танком, БТР та солдатом", – по-доброму попереджають українські бійці російських військових.

Фото: facebook.com/10brygada

Фото: facebook.com/10brygada

Фото: facebook.com/10brygada

10-та окрема гірсько-штурмова бригада – військове з'єднання у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Базується в м. Коломия на Прикарпатті. Бригада була сформована у місті Біла Церква 1 жовтня 2015 року, фактично це наймолодша бригада в ЗСУ.