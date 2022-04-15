Позиції прикордонників на Чернігівщині обстріляли з території РФ

Російська армія вранці п’ятниці, 15 квітня, двічі обстріляла позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби.

"Сьогодні о 08:25 та о 09:00 з території РФ зафіксовано мінометний обстріл місцевості прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка. 13 пострілів здійснено з ворожої території", – сказано в повідомленні.

Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються.

Нагадаємо, 14 квітня Росія завдала ракетного удару по Чернігівщині. При цьому ворог використав заборонене міжнародним правом озброєння. Загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Також учора ворог уперше за 10 днів завдала удару по Сумщині. Зокрема сталися обстріли деяких прикордонних населених пунктів Сумської області з артилерії чи з мінометів.