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ДСНС посилила свої підрозділи у Чернігові

Вони будуть надавати допомогу у проведенні аварійно-рятувальних та пошукових робіт. 

ДСНС посилила свої підрозділи у Чернігові
Фото: скріншот

Сьогодні до Чернігова прибули 15 чоловік та 5 одиниць техніки Мобільного рятувального центру ДСНС України

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Вони будуть надавати допомогу у проведенні аварійно-рятувальних та пошукових робіт. 

Ще 28 рятувальників та 10 одиниць техніки з різних куточків країни працюють у місті відучора.

Нагадаємо, міський голова Чернігова Владислав Атрошенко зазначив, що на відбудову міста знадобиться 4 роки за умови, якщо "працювати швидко і мати повний обсяг коштів".

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