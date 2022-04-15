Сьогодні до Чернігова прибули 15 чоловік та 5 одиниць техніки Мобільного рятувального центру ДСНС України.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Вони будуть надавати допомогу у проведенні аварійно-рятувальних та пошукових робіт.
Ще 28 рятувальників та 10 одиниць техніки з різних куточків країни працюють у місті відучора.
Нагадаємо, міський голова Чернігова Владислав Атрошенко зазначив, що на відбудову міста знадобиться 4 роки за умови, якщо "працювати швидко і мати повний обсяг коштів".