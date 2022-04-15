Блінкен: Китаю доведеться визначитися, кого він підтримує – Росію чи Україну

Китаю доведеться вибрати, кого він підтримує – Україну чи Росію, оскільки ця війна "позначається на репутації КНР у світі". Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає "Голос Америки".

Виступаючи на організованій Мічиганським університетом відеоконференції, Блінкен нагадав, що ще до вторгнення Росії в Україну Москва та Пекін ухвалили спільну заяву, в якій наголошувалося, що дружба між ними "не має меж".

"Думаю, зараз певною мірою перевіряється, які ці межі, оскільки Китай перебуває у скрутному становищі", – зазначив голова американської дипломатії.

Блікен нагадав, що Китай неодноразово заявляв, що його політика заснована на дотриманні Статуту ООН та на принципах, що лежать у його основі. Держсекретар зазначив, що "цим принципам зараз кинуто виклик" через збройне вторгнення Росії в Україну.

"Ми чекаємо, що Китай виступить на захист принципів, яких, як він заявляє, дотримується. Але він не робить цього. Є різниця між заявами, що він нібито виступає, і тим, що він по-справжньому робить, –зазначив держсекретар США і додав: – Думаю, це позначається на його репутації у світі, у багатьох частинах світу".

Держсекретар США також зазначив, що недопущення прямого військового зіткнення з Росією входить до національних інтересів США.

"Президент має бути впевнений, що він дбає про інтереси американського народу, – сказав він. – Одним із цих інтересів є забезпечення того, щоб ми у міру своїх можливостей не вступали у прямий конфлікт з Росією, щоб ми уникали дій, які можуть призвести до більш масштабноїй війні. Ми хочемо покласти край цій війні та російській агресії, а не розширювати її так, щоб це не принесло нікому користі".

Ентоні Блінкен заявив, що США робитимуть усе можливе, щоби зміцнити оборонні та дипломатичні позиції України.