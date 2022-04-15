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Польща спростила отримання допомоги українським біженцям

Президент Дуда підписав зміни до закону.

Польща спростила отримання допомоги українським біженцям
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України, які покинули територію своєї країни через війну. Йдеться, зокрема, про спрощення тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

Про це повідомляють на сайті президента Польщі.

Закон також дасть можливість громадянам України надавати психологічну допомогу співвітчизникам, які не володіють польською мовою. Українські біженці також зможуть узяти участь у заняттях, які проводить Центр соціальної інтеграції.

Законодавчі зміни стосуються і білорусів, які прибули до Польщі з України. Для них спрощується отримання гуманітарних віз.

Як відомо, з початку російського вторгнення в Україну до Польщі виїхало майже 2,7 млн людей.

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