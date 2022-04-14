5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ГоловнаБлогиБлог Ярослава Железняка

Мінус компанія, плюс нові росіяни: підсумки економічної «спецоперації» в РФ

Росіяни намагаються обходити санкції, але далеко не кожен раз це приводить до успіху. З моменту, як Visa та MasterCard припинили обслуговувати картки країни-агресора, громадяни РФ в 10 разів збільшили замовлення віртуальних карток китайської платіжної системи UnionPay. Розрахунок був на те, що ними можна оплачувати покупки за кордоном.

Фото: itc.ua

Втім, як виявилося, навіть без прямої заборони, іноземні інтернет-магазини та онлайн-сервіси відмовляються проводити транзакції по російських картках навіть UnionPay. Сама компанія вирішувати проблеми клієнтів не поспішає.

В Росії ж стає все менше звичних товарів для купівлі. Лише за середу про вихід з ринку країни оголосили кавова компанія Lavazza та виробник побутової хімії та медикаментів Reckitt Benckiser. З ними з полиць супермаркетів зникнуть 22 повсякденні бренди від кави Lavazza і Carte Noire до пігулок Strepsils, презервативів Durex і мийного засобу Vanish. Reckitt ще й залишає у Росії штат у 1300 співробітників новому керівнику.

Дуже вірогідно, що замінити втрачені товари буде складно. Росія покладалася на імпортозаміщення, але не підготувалася до нього. З нового, російському виробництву бракує харчових фосфатів, що призведе до подорожчання або дефіциту продукції, наприклад, молочної продукції та плавлених сирків. Також бізнес агресора зіткнувся з дефіцитом крейдованого паперу і фарб для друку, а також лакофарбових матеріалів, зокрема для машин. Левову частку цих розхідних матеріалів імпортували з тепер уже «недружніх» для агресора країн.

Компанії та організації влаштовують РФ бойкот не лише виходом з ринку чи відмовою постачати товари. Європейське космічне агентство вийшло зі спільних з Росією проектів дослідження Місяця одразу після того, як путін повідомив про плани їх поновити. Іспанська мережа готелів RIU стала відмовляти російським туристам у поселенні в ОАЕ, Домінікані, на Мальдівах та Шрі-Ланці. А розробник ігор EA Sports вирішив, що Росії не повинно бути, ані в реальних футбольних чемпіонатах, ані в комп’ютерних іграх, і видалив російські футбольні клуби з нового релізу FIFA 2022.

Ярослав Железняк Ярослав Железняк , Голова депутатської фракції Політичної Партії "ГОЛОС" у Верховній Раді дев'ятого скликання
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Другие записи блога:
Читайте також