Мінус компанія, плюс нові росіяни: підсумки економічної «спецоперації» в РФ

Росіяни намагаються обходити санкції, але далеко не кожен раз це приводить до успіху. З моменту, як Visa та MasterCard припинили обслуговувати картки країни-агресора, громадяни РФ в 10 разів збільшили замовлення віртуальних карток китайської платіжної системи UnionPay . Розрахунок був на те, що ними можна оплачувати покупки за кордоном.

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Втім, як виявилося, навіть без прямої заборони, іноземні інтернет-магазини та онлайн-сервіси відмовляються проводити транзакції по російських картках навіть UnionPay. Сама компанія вирішувати проблеми клієнтів не поспішає.

В Росії ж стає все менше звичних товарів для купівлі. Лише за середу про вихід з ринку країни оголосили кавова компанія Lavazza та виробник побутової хімії та медикаментів Reckitt Benckiser. З ними з полиць супермаркетів зникнуть 22 повсякденні бренди від кави Lavazza і Carte Noire до пігулок Strepsils, презервативів Durex і мийного засобу Vanish. Reckitt ще й залишає у Росії штат у 1300 співробітників новому керівнику.

Дуже вірогідно, що замінити втрачені товари буде складно. Росія покладалася на імпортозаміщення, але не підготувалася до нього. З нового, російському виробництву бракує харчових фосфатів, що призведе до подорожчання або дефіциту продукції, наприклад, молочної продукції та плавлених сирків. Також бізнес агресора зіткнувся з дефіцитом крейдованого паперу і фарб для друку, а також лакофарбових матеріалів, зокрема для машин. Левову частку цих розхідних матеріалів імпортували з тепер уже «недружніх» для агресора країн.

Компанії та організації влаштовують РФ бойкот не лише виходом з ринку чи відмовою постачати товари. Європейське космічне агентство вийшло зі спільних з Росією проектів дослідження Місяця одразу після того, як путін повідомив про плани їх поновити. Іспанська мережа готелів RIU стала відмовляти російським туристам у поселенні в ОАЕ, Домінікані, на Мальдівах та Шрі-Ланці. А розробник ігор EA Sports вирішив, що Росії не повинно бути, ані в реальних футбольних чемпіонатах, ані в комп’ютерних іграх, і видалив російські футбольні клуби з нового релізу FIFA 2022.